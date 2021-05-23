【加密貨幣】中國封殺加密貨幣升級? 劉鶴指打擊比特幣挖礦和交易行為

國務院副總理、金融委主任劉鶴周五（21日）召開國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議時表示，要求堅決防控金融風險，要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。

美國財政部出招 議1萬以上加密貨幣交易需申報

劉鶴又指，要維護股、債、匯市平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動，並要嚴密防範外部風險衝擊，有效應對輸入性通脹，加強預期管理，強化市場監管，做好應對預案和政策儲備。

中國人民銀行周二（18日）發布《中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，公告指示金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品。如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需自行承擔。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機