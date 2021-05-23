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【債市觀察】國債拋售潮停止 全球國債錄半年最大資金流入

股樓投資 12:28 2021/05/23

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據美國銀行及EPFR數據顯示，全球國債市場於過去一周錄得28億美元的資金淨流入，創六個月來新高，反映美國國債拋售潮流停止。過去半年在通脹預期升溫下，市場擔心央行會以加息應對通脹，美國十年期國債便由去年不足1厘升至3月最高的1.7厘水平。

【美股焦點】Tesla自高位累跌35%　前十大股東帳面蝕逾千億美元

AIG分析師Antoine Bouvet 認為，國債市場錄得資金流入，反映投資者已消化了聯準局收緊貨幣政策的可能性，「投資者嘗試在數月內套利，直到聯儲局收緊貨幣政策」。不過，投資者在債市波幅降低後買入國債賺取票息的策略，亦會面臨一定風險，Antoine Bouvet指沒有人知道債市何時重見跌勢。

現時美國十年期國債孳息率為1.62厘，5月至今維持1.56厘至1.7厘水平。美元指數近日亦有見底跡象，指數最新重上90點水平。

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撰文 : 林展鋒

見底 指數 貨幣政策 買入 美國聯儲局 美國 通脹 銀行 國債 美元

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