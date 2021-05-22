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【加密貨幣】馬斯克再發文力撐加密貨幣　比特幣聞訊反彈　

股樓投資 23:09 2021/05/22

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本周比特幣市場經歷動盪，內地宣布要打擊比特幣挖礦和交易行為後，再度打壓比特幣市場，本周五晚（21日）一度跌至33,595美元。Tesls行政總裁馬斯克（Elon Musk）再發文支持虛擬貨幣，比特幣略為反彈至38,000美元水平。

馬斯克周六（22日）發推文指：

真正的戰場是在法定貨幣和加密貨幣之間。總而言之，我支持後者。

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter.

此前馬斯克亦曾發表類似言論，例如他去年12月曾稱「比特幣幾乎等於法定貨幣」，今年2月又指「當法定貨幣的實質利率為負時，只有傻瓜不另尋出路。」

根據Coindesk報價，比特幣最新報37,881元，較日內低位33,595元回升約12%。此前國務院周五（21日）舉行會議時指，將會打擊比特幣挖礦和交易行為，是繼周二（18日）公布禁止以虛擬貨幣作為支付結算工具後，周內第二次揚言打擊虛擬貨幣。

【加密貨幣】比特幣價格再度下跌　加拿大比特幣ETF曾發市場混亂警告【下一頁

【Bitcoin】內地再揚言打擊虛擬貨幣 比特幣急跌近一成

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編輯：李勝男

比特幣 經濟 馬斯克

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