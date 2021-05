【加密貨幣】馬斯克再發文力撐加密貨幣　比特幣聞訊反彈　

本周比特幣市場經歷動盪,內地宣布要打擊比特幣挖礦和交易行為後,再度打壓比特幣市場,本周五晚(21日)一度跌至33,595美元。Tesls行政總裁馬斯克(Elon Musk)再發文支持虛擬貨幣,比特幣略為反彈至38,000美元水平。

馬斯克周六(22日)發推文指:

真正的戰場是在法定貨幣和加密貨幣之間。總而言之,我支持後者。

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter.