歐盟將推出疫苗護照 並計劃提供免費檢測

歐盟預計將會於7月1日推出疫苗護照，容許歐洲公民在區內旅行，但疫苗護照僅認可歐洲藥品管理局（EMA）批准的新冠疫苗。另外，歐盟計劃為未接種新冠疫苗的旅客提供免費新冠病毒檢測。

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歐洲議會、歐洲理事會與歐盟委員會於周四（20日）就疫苗護照達成協議，據悉將為合資格的歐洲公民提供電子及書面疫苗護照證明，在所有歐盟國家及地區通用，有效期為12個月。

申請疫苗護照，必須滿足以下條件。首先是接種EMA認可新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）；並且新冠病毒檢測結果為陰性；感染新冠肺炎後康復。

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但歐盟未公布對英國等國家旅客的安排，亦未確認持有疫苗護照者是否需要隔離。另外，歐盟委員會更計劃撥款1億歐元以購買更多檢測工具。同時，歐盟計劃為未接種認可新冠疫苗者提供免費檢測，若結果為陰性，亦可享有與獲得疫苗護照者相同的權利。

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