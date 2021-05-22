美商務部長指華為將繼續留於黑名單 暫不向TikTok採取行動

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）受訪時指，美國會繼續將內地電訊設備商華為列入黑名單，但暫不會對短片平台TikTok採取行動。她又指，為防範內地企業威脅美國安全，未來需要加強防禦措施。

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她指出，當局已將數家內地企業列入實體清單，因這些實體有參與建造內地軍方所使用的超級電腦，即從事「有悖美國國家安全或外交政策利益的活動」。

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雷蒙多又指，華為仍在實體名單之中，並認為它沒有理由會被剔出。而TikTok則未有消費者指要將它列入名單。

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