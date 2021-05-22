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美商務部長指華為將繼續留於黑名單 暫不向TikTok採取行動

股樓投資 21:48 2021/05/22

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）受訪時指，美國會繼續將內地電訊設備商華為列入黑名單，但暫不會對短片平台TikTok採取行動。她又指，為防範內地企業威脅美國安全，未來需要加強防禦措施。

【Bitcoin】內地再揚言打擊虛擬貨幣 比特幣急跌近一成  詳情請看[下一頁]

她指出，當局已將數家內地企業列入實體清單，因這些實體有參與建造內地軍方所使用的超級電腦，即從事「有悖美國國家安全或外交政策利益的活動」。

【恒指季檢】比亞迪碧服信義光能染藍 恒指成分股數目增至58隻  詳情請看[下一頁]

雷蒙多又指，華為仍在實體名單之中，並認為它沒有理由會被剔出。而TikTok則未有消費者指要將它列入名單。

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撰文 : 趙家盈

外交 抖音 虛擬貨幣 經濟 電訊 華為 美國

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