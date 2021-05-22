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希慎指未來數年將全力投入加路連山道項目 料與利園區組合產生協同效應

股樓投資 21:29 2021/05/22

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月初，希慎（00014）宣布與華懋集團合作投得加路連山道項目用地，集團主席利蘊蓮表示，該項目幾將會有約6萬呎綠化空間，並正考慮建設一條有蓋行人天橋，貫通項目、利園區以及銅鑼灣港鐵站。

四韓企計劃對北美投資394億美元 共同發展高科技產業  詳情請看[下一頁]

利蘊蓮認為，新項目將會與利園區物業組合產生協同效應，並帶來穩定的額外租金收益。她指，投資項目符合集團的最佳長遠利益，亦有助推動智慧城市在利園區發展。

【Bitcoin】內地再揚言打擊虛擬貨幣 比特幣急跌近一成  詳情請看[下一頁]

集團已建立均衡核心營運業務及穩健資產負債表，未來數年致力完成加路連山道項目，並將繼續推動所有物業組合持續優化及創新。

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撰文 : 趙家盈

希慎興業（00014） 利蘊蓮 組合 利園 Lees Garden 港鐵 希慎 銅鑼灣 華懋

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