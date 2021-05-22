【國泰前高層】盧家培3,800萬入市購柯士甸站豪宅　汪明荃14年都購2房投資

▲ 國泰航空前高層盧家培入市，以3,800萬元買入柯士甸站GRAND AUSTIN單位。（資料圖片）

疫情未有削弱香港樓市熾熱氣氛，再有名人入市。在2019年捲入社會事件而辭職的前國泰航空 （00293） 高層盧家培，近日斥資3,800萬元，購入位於柯士甸站的豪宅GRAND AUSTIN低層單位，實用呎價約3萬元。根據盧家培LinkedIn網頁昨日顯示，他現時已加入Lalamove。

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根據土地註冊處顯示，GRAND AUSTIN 3座低層C單位，在4月以3,800萬元易手。單位實用面積1,251平方呎，呎價約30,376元。註冊處資料顯示，買家為盧家培（LOO KAR PUI PAUL），與國泰前顧客及商務總裁為同一人。

香港2019年爆發反修例事件，國泰同樣捲入風波，被指有機組人員參與及支持示威，盧家培及前行政總裁何杲最終辭職。

國泰航空今年4月推自願離職計劃｜詳見【下一頁】

資料顯示，今次盧家培買入的單位，原業主在2014年以約2,982萬元購入單位，持貨7年單位升值27%、帳面賺818萬元。

GRAND AUSTIN當年開賣，藝人汪明荃都有入票，最終以過千萬元購入GRAND AUSTIN 2房單位作投資用途。

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