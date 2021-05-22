  • 31°C
香港時間 : 2021522日 (六) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰前高層】盧家培3,800萬入市購柯士甸站豪宅　汪明荃14年都購2房投資

Hot Talk 18:27 2021/05/22

分享：

國泰航空前高層盧家培入市，以3,800萬元買入柯士甸站GRAND AUSTIN單位。（資料圖片）

疫情未有削弱香港樓市熾熱氣氛，再有名人入市。在2019年捲入社會事件而辭職的前國泰航空 （00293） 高層盧家培，近日斥資3,800萬元，購入位於柯士甸站的豪宅GRAND AUSTIN低層單位，實用呎價約3萬元。根據盧家培LinkedIn網頁昨日顯示，他現時已加入Lalamove。

GRAND AUSTIN設施及單位實境【按圖放大】

 

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

根據土地註冊處顯示，GRAND AUSTIN 3座低層C單位，在4月以3,800萬元易手。單位實用面積1,251平方呎，呎價約30,376元。註冊處資料顯示，買家為盧家培（LOO KAR PUI PAUL），與國泰前顧客及商務總裁為同一人。

香港2019年爆發反修例事件，國泰同樣捲入風波，被指有機組人員參與及支持示威，盧家培及前行政總裁何杲最終辭職。

國泰航空今年4月推自願離職計劃｜詳見【下一頁】

資料顯示，今次盧家培買入的單位，原業主在2014年以約2,982萬元購入單位，持貨7年單位升值27%、帳面賺818萬元。

GRAND AUSTIN當年開賣，藝人汪明荃都有入票，最終以過千萬元購入GRAND AUSTIN 2房單位作投資用途。

更多單位環境【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

相關文章：

【國泰危機】國泰航空暗示接種疫苗為續聘條件　「機組人員需作決擇」

【太古大股東】施銘倫退任太古主席、返回倫敦工作　曾上京為國泰「拆彈」（第二版）

【國泰危機】國泰航空重整地勤職級「5變4」、有員工指被降級　國泰：增有能力同事晉升機會

土地註冊處 疫情 GRAND AUSTIN 汪明荃 買入 國泰航空（00293） 航空 豪宅 國泰航空 辭職

下一篇文章

【旅遊氣泡】香港新增1宗本地感染、涉居南昌印傭　田北辰：中港最快第3季恢復通關（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股