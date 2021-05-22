廣東省列為中風險地區　周日起「回港易」計劃暫停

早前因廣東省疫情受控，港人通過「回港易」計劃，由內地返港可免14日檢疫。不過衛生防護中心傳染病處主任張竹君本周六（22日）表示，由於廣州荔灣區錄得本土確診病例，廣東省會納入中風險地區，如同遼寧、安徽一樣，因此港人自周日（23日）起便不能透過「回港易」計劃返港。

根據衛生署衞生防護中心公布，本港周六新增1宗確診個案。確診者為一名29歲印傭，於上月底抵港，隨後酒店接受檢疫，直至本月16日離開酒店，本周四（20日）接受強檢時被發現，此前居住在南昌匯璽5A座。目前該案例被暫視作本地個案處理。

張竹君表示，該名印傭的抗體呈陽性，有可能抵港之前已經感染，或是在飛機上感染。衞生防護中心指不排除是輸入性案例，據報該名印傭乘坐的航班已經有3宗確診個案。

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編輯：李勝男