「雜交水稻之父」袁隆平逝世　享年91歲

據內地媒體報導，被譽為「雜交水稻之父」的中國工程院院士袁隆平，因病醫治無效及多重器官衰竭，本周六（22日）下午1時07分在長沙逝世，享年91歲。

不過周六上午中國環球電視網（CGTN）就已經傳出袁隆平死訊，袁隆平的秘書楊耀松否認，指袁隆平正在醫院內，且身體狀況不太好，湖南省委宣傳部亦出面闢謠。CGTN隨後刪除新聞，並就不實新聞致歉，於內地網絡引起軒然大波。

據內媒報導稱，袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，故被譽為「雜交水稻之父」。據悉今年年初，他仍在海南三亞南繁基地進行科研工作，其團隊公布「超優千號」雜交水稻測試數據，今年5月「超優千號」平均畝產已經突破紀錄，達到1004.83公斤。

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編輯：李勝男