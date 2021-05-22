【素食商機】唐宮小聚夥Green Monday　推8款全新素食包括川椒子雞

▲ 即日起全線唐宮小聚推出8款全新素菜美食。（唐宮小聚提供圖片）

素植物肉近來受大眾熱捧，新派粵菜館唐宮小聚首度與Green Monday合作，推出Go Social Go Green項目，即日起全線唐宮小聚推出8款全新素菜美食「素一手好菜」，以OmniPork新豬肉、OmniPork Strip新肉絲、OmniPork Luncheon新餐肉、Unlimeat植物牛肉和Heura植物雞肉等素植物肉炮製。

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8款全新素菜包括川椒子雞$119，用了Heura植物雞肉；四棱豆炒牛肉 (含蔥蒜) $119，加入了豆豉、辣椒及Unlimeat植物牛肉；脆網煎新豬肉餃子 (麻辣) $39，以OmniPork新豬肉加入馬蹄、椰菜、麻花椒及辣椒等餡料人手包製餃子；京蔥新肉絲 (含蔥蒜) $99；紅燒獅子頭 $119；新豬肉燒賣 (3件) $39；黑松露新餐肉藜麥炒飯 (含雞蛋) $99；黑松露新餐肉香蔥撈麵 (含蔥蒜) $69。

此外，唐宮小聚推出手機應用程式「唐宮小聚」，由即日起無需入會費用或累計消費，只要成功免費登記成為會員可享超過$200迎新折扣優惠，及以累積點數來兌換獎賞，「粵」嘗愈多賞。

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責任編輯：朱悅瀅