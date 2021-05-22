  • 31°C
香港時間 : 2021522日 (六) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【素食商機】唐宮小聚夥Green Monday　推8款全新素食包括川椒子雞

商業 18:18 2021/05/22

分享：

即日起全線唐宮小聚推出8款全新素菜美食。（唐宮小聚提供圖片）

素植物肉近來受大眾熱捧，新派粵菜館唐宮小聚首度與Green Monday合作，推出Go Social Go Green項目，即日起全線唐宮小聚推出8款全新素菜美食「素一手好菜」，以OmniPork新豬肉、OmniPork Strip新肉絲、OmniPork Luncheon新餐肉、Unlimeat植物牛肉和Heura植物雞肉等素植物肉炮製。

【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市

【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難

8款全新素菜包括川椒子雞$119，用了Heura植物雞肉；四棱豆炒牛肉 (含蔥蒜) $119，加入了豆豉、辣椒及Unlimeat植物牛肉；脆網煎新豬肉餃子 (麻辣) $39，以OmniPork新豬肉加入馬蹄、椰菜、麻花椒及辣椒等餡料人手包製餃子；京蔥新肉絲 (含蔥蒜) $99；紅燒獅子頭 $119；新豬肉燒賣 (3件) $39；黑松露新餐肉藜麥炒飯 (含雞蛋) $99；黑松露新餐肉香蔥撈麵 (含蔥蒜) $69。

此外，唐宮小聚推出手機應用程式「唐宮小聚」，由即日起無需入會費用或累計消費，只要成功免費登記成為會員可享超過$200迎新折扣優惠，及以累積點數來兌換獎賞，「粵」嘗愈多賞。

【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
2021/05/19
【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難
2021/05/19
【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難
【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元
2021/05/21
【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元
【端午節】戶戶送推迷你豆沙粽　6月7至11日買指定食品即送一盒
今日
【端午節】戶戶送推迷你豆沙粽　6月7至11日買指定食品即送一盒

你可能感興趣

【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
18:34 2021/05/19
【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難
19:00 2021/05/19
【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難
【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元
10:30 2021/05/21
【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元
飲食資訊 素食 美食 豬肉 牛肉 雞肉

下一篇文章

【消費優惠】Klook推Baby Shark音樂劇門票9折　迪士尼樂園餐飲券8折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場