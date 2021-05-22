【重磅數據】市場重燃通脹憂慮　本周可留意PCE指數

本周四（20日）公布的美國上周首次申請失業救濟金人數錄得44.4萬人，創疫情以來新低，顯示美國勞工市場正穩步恢復。另外有22個州已經宣布，自6月起將停止發放失業救濟金，以鼓勵失業者重返工作崗位，屆時美國失業救濟金申領人數預計將進一步減少。

就業市場改善有助於釋放被壓抑已久的需求，再加上供應鏈短期內存在供需不平衡，市場正高度聚焦通脹數據。聯儲局最重要的通脹指標——核心個人消費支出物價指數（PCE），將於下周五（28日）公布，4月PCE預計將按年升2.9%，高於前值的1.8%，有望首次突破聯儲局2%的目標水平。

在此之前公布的上月底貨幣政策會議記錄顯示，由於美國經濟復甦強勁，部分聯儲局官員已經開始考慮調整貨幣政策。有多名委員為認為，如果經濟持續朝著目標取得快速進展，有可能會在未來的某個時刻，適當討論調整現時的買債規模，即暗示或將「收水」。

不過官員亦表示，經濟可能還需要一段時間，才能朝著達到充分就業與通脹目標取得一定「實質性」進展，聯儲局主席鮑威爾（Jerom Powell）曾於上月底向市場大派定心丸，指現時談論收水仍是為時過早。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男