【美股焦點】Tesla自高位累跌35%　前十大股東帳面蝕逾千億美元

近期美國通脹升溫，引發科技股估值調整，曾是投資者寵兒的特斯拉（TSLA）從今年年初高位的900美元，到本周五（21日）已經回落至580美元，累計跌幅超過35%。特斯拉股價大跌，其首十大投資者帳面亦因此損失慘重。

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根據S&P Global Market Intelligence及MarketSmith數據，特斯拉股票的10大股東，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、Vanguard以及互惠基金Capital Research等。自特斯拉1月26日見頂以來，首十大股東帳面金額已經損失1,280億美元，當中每一位的帳面損失皆超過10億美元。

據外媒報導，特斯拉股價年內累計下跌近18%，是標普500指數中跌幅第4大的成分股，與去年的強勁升幅形成鮮明對比，去年特斯拉是該指數中升幅最高的股票，2020年全年升幅超過7倍。

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編輯：李勝男