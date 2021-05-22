【港股追蹤】李寧主席胞兄減持集團6000萬股 套現逾38億元

近月，李寧股價走勢強勁，更於本月初時上試72.95元，創上市後高位。近日李寧被非凡中國（08032）6000萬股後，日前集團主席李寧胞兄李進亦於高位減持6000萬股。李寧昨日全日升2.5%，報66.1元，成交11.9億元。

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據港交所權益披露顯示，李進於周五（21日）在場外以每股63.6元沽售6,000萬股李寧股份，套現38.16億元。

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據悉，李進減持後，手上仍有約10.9%的李寧股權，較減持前下跌2.4個百分點。以李寧昨日收市價66.1元計，其現有持股市值約179.26億元。

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