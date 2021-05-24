【深度專訪‧上】港大鄧希煒﹕香港不能單靠金融「咬老本咬一世」 　倡推第三次經濟轉型

▲ 港大經管學院經濟學教授鄧希煒出席港大「香港經濟前景展望」研討會，表示香港應尋求第三次經濟轉型。

自香港聚焦發展金融及服務業後，已過去數十年。港大經管學院經濟學教授鄧希煒接受本報訪問時表示，香港需要撇開舊有經濟政策思維，拼湊新的經濟藍圖。他表示，自97年後，香港能夠享有經濟繁榮， 主要受惠於當時全球90年代初經歷的高速全球化（Hyperglobalization）。但香港現時面臨去全球化趨勢，又受制於中美角力之間，上述紅利對香港的回報已開始減慢。

總商會指市民未能感受經濟復甦，詳情可見﹕【下一頁】

鄧希煒指，在過去高速全球化浪潮下，香港得益於四項紅利﹕

其一，香港在內地市場尚未完全開放的時候，擔當內地及其他西方國家橋樑的角色；

其二，在中國陸續開放的時候，香港作為中間人，抽取了多方面的國際紅利（例﹕香港作為國際貿易的中間人紅利）；

其三，外資在90年代初期，透過香港打入國內市場的紅利；

其四，國內資金在2000年代時，透過香港衝出去國際的紅利。

香港不能夠單靠金融「咬老本咬一世」

不過鄧希煒指，暫時在貿易上，香港作為連接中國及國際市場的中介角色已逐漸減少。至於金融方面，由於中美角力導致大批資金回流，加上本港在金融仍有人才、法律制度等優勢，他預期香港作為中間人角色「仍然會好大」，但長遠來看，當中國市場足夠開放時，屆時將會有更多外資及投資者直接進入國內，在上海、北京等城市設立公司總部。鄧希煒表示，面對上述變遷，香港並不能夠單靠金融「咬老本咬一世」。

他坦言，目前在香港四大支柱行業中，除金融及服務業以外，其餘三大支柱行業僱員人數不斷出現流失。他相信，未來5至10年對香港經濟發展為關鍵時刻，若香港失卻最後黃金機會，屆時他想像不到香港對比國內城市有何明顯優勢。

李小加指「香港金融永遠不會差」，詳情可見﹕【下一頁】

「市場能解決一切問題」

鄧希煒解釋，造成今日如此局面，跟香港過往一直支持積極不干預政策，容讓香港重度依賴市場機制進行發展有關。但他認為，香港現時面臨貧富懸殊、社會深層次結構矛盾等社經難題，積極不干預政策或已過時。

轉變的責任在於誰？鄧希煒承認，當初香港從製造業、輕工業轉型至金融及服務業，是全球化經濟分工下的結果，並非單由政府獨力去改變。他指，香港在整個國際市場轉變的大環境下，在那個時代選擇了用最有效率的方式，默許「大市場、小政府」原則，透過市場發揮香港本身的比較優勢。

但是，在「大市場、小政府」原則下，鄧希煒指，不論是民間、殖民政府抑或回歸後的香港特區政府，皆相信許多社經、民生問題，能夠單靠市場分配機制解決。

鄧希煒表示，在這種想法下，

「斬件（把時間段切開）去看，香港在每一段時間都能夠透過市場需求產生最有市場效率的output（輸出），但是從整個宏觀、長遠的發展去看…...這種做法令香港欠缺長遠經濟規劃，沒辦法確保香港長遠能夠擁有一個穩定的經濟增長。」

在此背景下，鄧希煒表示，香港多年來一直抱著「大市場小政府」心態，令外界忽略了原本應該要長期栽培的產業及人才培訓，以致香港近年的競爭力及生產力逐年下降。

港交所史美倫指「大市場小政府」或不合時宜，詳情可見﹕【下一頁】

「不變」背後含義

香港經濟問題的本質，並非單純在於政策層面。鄧希煒指，當他嘗試擺脫現有的主流框架（大市場小政府），為香港經濟重新思考另一出路的時候，卻發現----除了佔據主流多年的積極不干預論述，甚少有人去思考、想像香港未來經濟的其他可能性。

鄧希煒亦指，儘管中港兩地經濟近年變化甚大，但不少香港人仍然幻想，只要香港一直在經濟政策方向上保持不變，港府繼續履行積極不干預原則，擁抱自由經濟，香港繁榮的經濟環境就會保持不變。而這種堅持「不變」的精神背後，令很多人把目光停留在過去，抗拒反思香港未來應如何走下去。

「當鄧小平講『五十年不變』，很多人會把『不變』延伸至『五十年經濟政策不變』。」 「過去20多年，中港經濟改變不少，（政策方向上）需要一定的轉變才能夠維持香港現有的經濟狀況。但有些人或會很抗拒那個轉變，一直過不了心理關口，認定那個轉變一定是轉差，並不會轉好。」

太多不願去想像的問題

香港有太多尚未回答的問題–在長遠經濟發展規劃中， 香港在國際市場、國內的角色和定位是甚麼？誰要去負責改變？誰要去負責問這些問題？誰又有責任去回應這些問題？

鄧希煒解釋，香港經濟現時出現的問題核心，並非純粹如表面所示，單純強調某種經濟思想是對或錯，而是香港的經濟論述太過單一，缺乏競爭去激發出新思維，導致外界在思考香港的未來發展時，欠缺討論上述問題的空間。

不過，若香港經濟需要轉型，除了金融和地產以外，香港還可以做甚麼？下集分解。

鄧教授倡香港推動第三次經濟結構轉型，詳情可見﹕【下集】

相關文章﹕

港交所李小加：香港經濟受重創 金融市場是唯一優等生

【資金流向】金管局余偉文：聲譽對維繫香港金融市場極為重要 未來持續做好對外溝通工作

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚