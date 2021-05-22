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日本對沖繩頒布緊急狀態 直至6月中旬

環球社會熱點 17:49 2021/05/22

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日本首相菅義偉宣布沖繩縣由周日（22日）起進入緊急狀態，直至下月中旬。

日本的新冠肺炎疫情升溫，沖繩縣的單日確診數字再創新高。日本首相菅義偉宣布沖繩縣由周日（22日）起進入緊急狀態，直至下月中旬。另外，日本目前有9個都府縣正處於緊急狀態，菅義偉表示將於月底決定是否再度延長緊急狀態。

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日媒報道，沖繩自4月12日已實施重點措施，為頒布緊急事態宣言的前一步。但沖繩的疫情連日來無改善，周五（21日）的單日確診人數達到207人創新高。菅義偉表示當地的確診人數急增，新增患者以年輕人為主，而病床供應情況也持續緊張。

菅義偉同日召開新冠肺炎疫情對策總部會議，宣布將沖繩縣加入基於緊急事態宣言地區，在本月23日至6月20日期間生效。

連同沖繩縣計算在內，日本有10個都府縣被列入緊急事態宣言。但由於愛媛縣周四（20日）的單日感染數字回落至5人，日本政府周六（22日）提前解除當地原定於31日到期的重點措施。

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另外，東京、大阪等9個都府縣的緊急事態宣言將於本月31日到期。政府基本應對方針小組會成員、東邦大學傳染病學教授館田一博表示，變種病毒正於多地肆虐，認為難以如期解除緊急狀態。

大阪府知事吉村洋文更表示，目前重症患者人數與病床爆滿程度反映疫情極其嚴峻，認同這並非可討論解除緊急事態宣言的狀況。

菅義偉表示政府會為阻止疫情擴散而全力採取對策，到本月底會正式作出判斷。

責任編輯：鄭錦玲

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