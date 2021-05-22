【加密貨幣】比特幣價格再度下跌　加拿大比特幣ETF曾發市場混亂警告

內地再度強調打擊比特幣挖礦和交易行為，刺激比特幣周五晚（21日）跌度暴跌，一度跌至33,595美元。加拿大Horizo​​​​n基金旗下兩隻比特幣ETF，昨晚曾發布「市場混亂」（market disruption）警告。儘管比特幣認受性不斷提升，但在投資者不得不留意箇中風險。

Horizo​​n基金本周五於多倫多股市早段發出警報，指一旦比特幣期貨價格在交易結束前持續低於其下限，那該基金將無法兌現當日買賣交易訂單。Horizo​​​​ns ETF加拿大行政總裁Steve Hawkins表示，公司處於高度戒備狀態。

比特幣長期以來處於高度波動狀態，有言道「幣圈1日人間一年」。即使於受監管的交易所內進行買賣，投資者依然要承擔巨大價格波動的風險。

加拿大是全球最先推出比特幣ETF的國家，由於擔憂比特幣投資風險，儘管多間美國公司已經就比特幣ETF提交申請，但一直未獲得美國證券交易委員會（SEC）放行。

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編輯：李勝男