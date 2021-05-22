【子華神】黃子華挾「搵食」金句出山代言Foodpanda　谷月費計劃登記即送65元優惠碼

▲ 黃子華挾「搵食」金句出山代言Foodpanda 谷月費計劃登記即送65元優惠碼

疫情下堂食措施經常改，現時劃分成A、B、C、D四類食肆，除了食肆代表早前表明難以執行，相信連食客有時都覺得十分混亂。而且，堂食始終風險較高，外賣平台正好急速冒起，其中Foodpanda最近便邀請到「子華神」黃子華久休復出代言，接棒「一嗌成名」的鄭嘉穎。黃子華在廣告中，大玩其經典的「搵食」金句，分半鐘的廣告儼如迷你棟篤笑。

由黃子華代言的新廣告推出，Foodpanda亦順勢加碼推優惠谷「pandapro」月費計劃，即日起用戶成功登記「pandapro」即可獲得總值65元的優惠碼，其中一個是30元外賣及生活百貨優惠碼，另一個是35元pandamart優惠碼。

黃子華廣告片精華片段【按圖放大】

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Foodpanda今次廣告片名為「Foodpanda點止搵食咁簡單」，黃子華在廣告開始時一句「香港人搵食世界第一」，然後大玩食字，形容「喺香港人生活中搵食排名第一」，加插港人營營役役上班的情況，反問「你真係好鍾意返工呀？」、「你搵到個首期，又有幾多時間留喺屋企？」，相信不少港人睇到都好有共鳴。

他續指，「搵食啫，唔好搵自己笨」，而且人生不止搵食。最後，帶出籲人除了搵食，應該「搵吓搵食以外嘅人生」。

其實，隨著外賣平台近年迅速升溫，目前Foodpanda都由最初的外賣點餐平台，發展至超市雜貨外送服務。

而另一外送平台Deliveroo近來都有找來人氣男團Mirror代言，力撼競爭對手Foodpanda。

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