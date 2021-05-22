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【消費優惠】Klook推Baby Shark音樂劇門票9折　迪士尼樂園餐飲券8折

商業 16:50 2021/05/22

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Klook帶來香港迪士尼樂園餐飲兌換券8折、Baby Shark音樂劇門票9折、香港麗思卡爾頓水療中心76折等優惠。（Klook提供圖片）

Klook「每日最抵Deal」於每天中午12時推出至少1項精選優惠。除了一向的staycation優惠，今日（5月22日）帶來香港迪士尼樂園餐飲兌換券8折，5月26日帶來Baby Shark音樂劇：The Hidden Treasure 香港站門票獨家9折，以及水療按摩等優惠。

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即日起至6月30日只需低至$296（原價$370）即可購買香港迪士尼樂園餐飲兌換券，包括1張精選／豪華餐廳（$130以下）套餐兌換券，2張香港迪士尼酒店餐桌服務餐廳$100內用兌換券，以及1張戶外餐車爆谷／雪條（二選一）兌換券。

全球首個「Baby Shark LIVE: The Hidden Treasure」音樂劇首站將於6月12及13日在香港舉行，全長65分鐘。Klook將於5月26日帶來音樂劇的門票9折及免手續費優惠。票價分為$252（原價$280）、$342（原價$380）、$432（原價$480）及$522（原價$580）。

水療按摩方面，5月26日帶來香港麗思卡爾頓水療中心，超值全身護理及使用天際游泳池及健身中心76折優惠，只需低至$2,647（原價$3,487）。5月23日則有Divine Health & Massage晨殿的養生按摩180分鐘體驗，只需$1,088（原價$1,568）。

此外，Klook 特別發售5月23日舉行的全世界最大戶外音樂節Glastonbury Presents: Live At Worthy Farm網上直播門票。

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責任編輯：朱悅瀅

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