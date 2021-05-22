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華府與線上約會平台合作 為已接種疫苗用家提供新功能 以提升接種率

環球政經 17:25 2021/05/22

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美國政府近日與多個交友平台合作，在平台上標準出已接種疫苗的會員，並引入新功能，為已接種疫苗的用戶提供各種優惠，例如免費看增值內容，以及過濾約會對象等，以吸引更多市民接種疫苗。

【Bitcoin】內地再揚言打擊虛擬貨幣 比特幣急跌近一成  詳情請看[下一頁]

合作平台包括，Tinder、Hinge、Match、OkCupid、Bumble、BLK等的約會平台即將引入新功能。當中，Tinder會為已接種疫苗用戶提供特選用戶的功能，如「超級喜歡」，有利用戶配對。而OkCupid用戶可在個人簡介增加一個「我已注射疫苗」的徽章，已打疫苗者可以取得比未打算注射疫苗用戶多14%的約會配對。

藉疫苗身家暴漲 9人晉身億萬富豪 淨財富達193億美元  詳情請看[下一頁]

白宮抗疫專責小組高級顧問斯拉維特指，終於找到一樣東西令我們更具吸引力，就是接種疫苗。據報白宮首先邀請Tinder，因對方此前曾推出類似鼓勵用戶登記做選民及投票的功能。

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撰文 : 趙家盈

新冠肺炎疫情 疫情 疫苗 香港 美國 美元

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