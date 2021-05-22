四韓企計劃對北美投資394億美元 共同發展高科技產業

外媒報導，南韓四家企業公布規模達394億美元的對美投資的計劃，同時韓方向美國提出減稅、基建配套等有利韓國企業的措施。

韓國企業代表指出，北美市場在信息通信技術產業、動力電池、電動汽車等未來核心產業等領域的發展尤其重要，並指希望透過與美國頂尖企業合作開拓市場，以掌握新技術。

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三星電子計劃投資170億美元於晶圓代工廠新建項目，而LG與SK將會投入約140億美元於當地成立合資公司或單獨進行投資電池產業。現代汽車則打算在電動汽車生產和充電基建方面投資74億美元。

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另外，SK海力士計劃投資10億美元硅谷於建立研發中心，研究有關人工智能、內存解決方案。

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