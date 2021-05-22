【英國疫情】發現三重變種病毒 錄數十宗個案

雖然英國的新冠疫苗接種進度良好，但印度變種病毒個案於英國急增，令人憂慮英國疫情再現變數。英國衛生部門發現約克郡等地出現三重變種病毒，至今已錄得數十宗個案，但當局表示未發現三重變種病毒會導致新冠疫苗失效。

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英媒報道，英格蘭公共衛生署（PHE）發現一種三重變種病毒株（triple mutant variant），名為VUI-21MAY-01或AV.1。當局已發現最少49宗三重變種病毒個案，主要集中於約克郡（Yorkshire）和亨伯（Humber）地區。

據悉，新三重變種病毒株具有奇怪的變體組合（strange combination of mutations）。當局已針對三重變種進行額外追蹤檢測，但稱無證據顯示三重變種傳染力更高、會引起重疾或使新冠疫苗失效。

英國政府表示，英國的基本傳染數R0值介乎於0.9至1.1之間，代表每個新冠患者傳染0.9至1.1人。這也是自英國今年1月處於疫情高峰以來，英國R0值的新高。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）周五（21日）表示，他仍未在疫情數據中看到任何跡象，反映英國需改變6月21日前取消所有限制的解封計劃。

另外，英格蘭周六（22日）將疫苗接種範圍擴大至32至33歲群體。但劍橋大學臨床微生物學專家古普塔（Ravi Gupta）預計，印度變種病毒持續於社區傳播及導致更多人死亡。他指出30歲以下者仍未接種疫苗，而且部分人未接種第二劑，認為印度變種病毒擴散的空間仍很大。

責任編輯：鄭錦玲