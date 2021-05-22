【MPF】劉麥嘉軒：打工仔是積金局老闆　理解社會期望強積金收費再降低

前中大校長劉遵義妻子、畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人劉麥嘉軒今年3月出任積金局主席後，今日在香港電台發表《香港家書》。劉麥嘉軒在信中提及，香港出現很多變化以及挑戰，但相信香港經濟會逐漸復甦。她又指，強積金總資產值達1.1萬億元，並留意到社會上要求強積金收費再降低，她重申會確保「積金易」（eMPF）平台項目按計劃推行，從而創造更大減費空間。

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劉麥嘉軒：會確保打工仔有更好的退休保障

劉麥嘉軒在電台節目中提及上任後的工作大計，又透露已第一時間主動安排接觸工會代表。她又指，明白強積金對收入不高的打工作而言是重要的退休儲備，她保證當作出重大決策時，定會秉持這個原則，確保打工仔將來有更好和更有尊嚴的退休保障，形容打工作是積金局的「老闆」。

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劉麥嘉軒指，強積金推行20年來規模不斷壯大。截至2020年底，強積金總資產值已達1.1萬億元，涉及450萌個計劃成員，平均每名計劃成員的強積金超過25萬元，按年上升15%。累積50萬元上以的強積金帳戶數目目前已升至接近50萬個，100萬元以上的帳戶更增至近10萬個。

她續指，強積金過去20年的年率化淨報5%，跑贏同期通脹率的1.8%。但即使如此，她留意到社會上對強積金仍然有不少聲音，其中之一是期望強積金收費再降低。

而上任積金局主席後，她形容「重要任務」之一就是確保「積金易」平台按計劃推行，尤其是透過其高效率數碼化運作，降低成本，從而創造更大減費空間。

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