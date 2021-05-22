【美國經濟】拜登基建計劃大縮水至1.7萬億美元　兩黨仍存較大分歧

早前美國總統拜登（Joe Biden）為振興美國基建，提出規模宏大的財政方案，涉及資金2.25億美元，惟不獲共和黨人支持。本周五（21日）拜登團隊提出讓步，願意將方案規模削減約四分之一至1.7萬億美元，但共和黨人仍然表示拒絕。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在記者會表示，白宮讓步的方向涉及用於研發、供應鏈、製造業和小型企業的資金。與最初的方案相比，拜登團隊還削減了有關道路及寬頻建設的預算，包括將寬頻建設支出由1,000 億美元減至650億美元；橋樑和道路相關支出則從1,590 億美元調整為1,200 億美元。

不過即使如此，調整後的方案仍然遠高於共和黨提案的5,680億美元。共和黨參議員認為，無論是在對基礎設施的sing、方案規模以及支付方式方面，雙方都存在巨大分歧。

為支持該基建方案，拜登此前曾提出將美國企業稅率從21%提高至28%，以增加政府收入；財政部長耶倫（Janet Yellen）則提議，各國聯合設立21%的全球企業最低稅率，以維護稅收公平。不過共和黨人表示並不支持總統的加稅計劃。

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編輯：李勝男