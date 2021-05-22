【消費優惠】將軍澳中心感謝祭　逾4百禮品1折或1元發售

▲ 將軍澳中心即日起至7月9日辦「夏の感謝祭」，推出Happy Friday $1 換購賞。（將軍澳中心提供圖片）

將軍澳中心今日（5月22日）起至7月9日辦「夏の感謝祭」，結集150個人氣品牌及商戶，送上合共逾430項精選禮遇，部分產品更低至1折發售。其中「Happy Friday $1 換購賞」，隨時可以$1換購iPad、Dyson吸塵機等產品。

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由5月28日下午1時起，一連7個星期五，The Point by SHKP會員憑指定積分兌換「Happy Friday $1換購證」，並於指定日子內以電子貨幣累積消費滿指定金額，即有機會以$1換購大熱潮物（每款限量4份），包括5月28日上架的Nintendo Switch遊戲機（價值︰$2,340）、6月4日有Dyson V7 Fluffy Plus直立式吸塵機（價值︰$2,599）、6月18日上架的iPad 32GB (Wifi)（價值︰$2,599）、7月2日有Galaxy Tab S6 Lite（價值︰$2,688）等。

此外，商場精選150個商戶的逾430款禮品低至1折，當中包括Rasonic（RTF-38L）38吋直立扇（原價︰$1,198），現65折$780發售；S.E.C Health Care Level 3兒童口罩一盒（50個獨立包裝）1折$5發售；The Organic Pharmacy皇室有機護理套裝（原價︰$1,097），現1折$220發售。

會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額，可獲限量版「健康生活」及「美容護理」福袋。內有摺疊自行車、露營推車連桌椅套裝、Maxcare按摩帶、按摩抱枕、潔面儀等。

星期六、日推出的「週末購物二重賞」送上合共HK$30萬贈券。推廣期內，會員於場內即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領電器及家居佈置／珠寶鐘錶及配飾贈券。

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責任編輯：朱悅瀅