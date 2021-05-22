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交友App同白宮合作「谷針」打疫苗有優勢可排前

環球社會熱點 13:48 2021/05/22

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美國計劃於7月4日前有7成成年人口，最少已接種一劑新冠疫苗，白宮與各州宣布多項措施「谷針」。白宮宣布與Tinder等交友平台合作，已接種新冠疫苗者在交友平台上的排位可推前，更會推出新功能顯示用戶已接種新冠疫苗劑數。

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白宮周五（21日）宣布，Tinder、OKCupid、Hinge等交友平台將會推出新功能，鼓勵民眾接種新冠疫苗。據悉，交友平台會為已接種新冠疫苗的用戶提供增值功能，包括提前用戶排位讓個人檔案瀏覽次數增加。

交友平台會加設徽章功能，讓用戶可於平台上展示自己已接種新冠疫苗劑數，用戶更可使用過濾器，只搜尋已接種疫苗的其他用戶。

交友平台內也會加入宣傳元素，設推廣接種疫苗的廣告和官方網站連結，並鼓勵用戶尋找鄰近的疫苗接種中心。

白宮指出其中一個合作社交平台OkCupid發現，已接種或計劃接種疫苗的用戶，配對機會率將會比未接種者高出14％。

根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國約有6成的成年人已接種最少一劑新冠疫苗，至於已完成接種疫苗的成年人則不足5成。

責任編輯：鄭錦玲

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