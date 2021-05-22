藉疫苗身家暴漲 9人晉身億萬富豪 淨財富達193億美元

由多個慈善機構及人權組織組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance） 指，有9人因研發疫苗致富，晉身億萬富豪。

疫情爆發後，不少藥股受惠，而疫苗概念股更是因市場對疫苗研發憧憬而飆升。年初至們，BioNTech（美：BNTX）股價累升逾1.5倍、Moderna（美：MRNA）股價升近6成、康希諾生物（06185）股價升約95%，帶挈一眾持有股份的股東身家暴漲。

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人民疫苗聯盟指，這9位疫苗造就的新億萬富豪的淨財富達193億美元（約1505億港元），足夠讓所有低收入國家的人民全面接種疫苗1.3次。

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據福布斯富豪榜數據，這9名新富豪包括美國藥廠Moderna行政總裁 Stephane Bancel（身家43億美元）、德國生物科技公司BioNTech行政總裁 Ugur Sahin（身家40億美元）、Moderna創始投資者Timothy Springer（身家22億美元）及Robert Langer（身家16億美元）、Moderna主席Noubar Afeyan、Moderna疫苗生產及包裝商ROVI 主席Juan Lopez Belmonte（身家18億美元）、以及康希諾生物創辦人、首席科學家朱濤（身家13億美元）、 高級副總裁邱東旭（身家12億美元）、創辦人及高級副總裁毛慧華（身家10億美元）。

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