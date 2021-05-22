【Bitcoin】內地再揚言打擊虛擬貨幣 比特幣急跌近一成

國務院昨日（21日）舉行會議時指，將會打擊比特幣挖礦和交易行為，是繼周二（18日）公布禁止以虛擬貨幣作為支付結算工具後，周內第二次揚言打擊虛擬貨幣。昨晚比特幣一度高位由41806.7美元急跌至33595美元。據Coindesk數據，比特幣現報36342.7美元，跌9.6%，市值約6772.5億美元。

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國務院金融穩定發展委員會昨日召開會議，會上提及將堅決防控金融風險，堅持底線思維。未來會加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，降低信用風險，強化平台企業金融活動監管。會議更提出，要打擊比特幣挖礦與交易，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

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較早前，內地亦宣布禁止金融機構和支付機構開展虛擬貨幣業務，其後而內蒙古自治區發改委亦發公告指，將全面清理虛擬貨幣「挖礦」項目，並設立舉報平台，打擊虛擬貨幣挖礦企業。

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