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【旅遊氣泡】香港新增1宗本地感染、涉居南昌印傭　田北辰：中港最快第3季恢復通關（第二版）

Hot Talk 17:17 2021/05/22

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立法會議員田北辰稱，據其了解，香港與內地最快今年第3季有望恢復通關。（資料圖片）

香港與新加坡的旅遊氣泡再次因新冠疫情升溫而押後。香港早前錄得變種病毒個案，疫情反覆，香港要通關似乎仍然無期。但立法會議員田北辰稱，據其了解，香港與內地最快今年第3季有望恢復通關，但最終仍然視乎疫苗接種率。

另外，香港今日新增1宗確診個案，涉及一名月初由印尼抵港、並居於南昌站上蓋的匯璽的印傭，其完成檢疫後入院驗出抗體呈陽性，暫時列作本地個案。

政府昨晚（21日）已因應相關初步確診個案，將南昌站上蓋的匯璽第5A及5B座納入強制檢測範圍。

衞生防護中心補充，確診的印傭仍然有可能是輸入個案，其在抵港第26日驗出病毒，但病毒量低。另外，有少於5宗初步陽性個案。

國泰航空料年底部分國家可恢復跨境旅遊　旅發局未來兩星期推第二輪「賞你遊」｜詳見【下一頁】

田北辰今日出席電台節目時表示，據他了解，中港最快第3季可以恢復通關，但主要仍然視乎疫苗接種率，以及本地個案「清零」，而且完成接種疫苗人士需進行檢測等多個因素。

同場的立法會議員黃國健稱，中港未能通關，障礙主要在於香港接種率仍然偏低，他認為香港可以探討先與澳門通關。

政府：研究早日恢復三地人員跨境往來

政府發言人周五回覆傳媒查詢時指，目前內地、香港及澳門已開展疫苗接種計劃，本地疫情亦漸趨緩和，會繼續與內地及澳門當局密切溝通，因應疫情最新情況，研究在符合指明條件下，早日逐步有序恢復三地人員正常跨境往來。

金管局余偉文早前開腔指　憂慮香港接種疫苗率遜紐倫星　削弱香港金融競爭力｜詳見【下一頁】

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編輯：趙穎妍

旅遊氣泡 疫苗 疫情 余偉文 電台節目 新加坡 澳門 航空 匯璽 香港金融管理局

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