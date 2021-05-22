【疫苗護照】歐盟擬7月推出 只認可EMA批准疫苗

隨著英美等地逐步解封，外界憧憬何時可恢復旅行。歐盟預計將會於7月1日推出疫苗護照，讓歐盟各國公民旅行時使用，但只會認可歐洲藥品管理局（EMA）批准的新冠疫苗。另外，歐盟計劃為無接種新冠疫苗的旅客提供免費新冠檢測。

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歐洲議會、歐洲理事會與歐盟委員會周四（20日）就疫苗護照達成協議，歐盟將於7月1日起推出疫苗護照。據悉，歐盟將會提供電子及書面疫苗護照證明，在所有歐盟國家及地區通用，有效期為12個月。

如歐盟民眾要申請疫苗護照，必須符合以下其中一個條件：

已接種EMA認可新冠疫苗：輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）；

新冠病毒檢測結果為陰性；

感染新冠肺炎後康復；

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但歐盟未有公布對英國等國家旅客的安排，另外也未確認持有疫苗護照者入境後是否仍要隔離。有關協議僅列出，歐盟成員國應避免採取額外旅行限制，例如隔離或其他檢測。

另外，歐盟委員會更計劃通過緊急援助機制撥款1億歐元（約9.45億港元），用於購買更多檢測工具。歐盟計劃為未接種認可新冠疫苗者進行免費檢測，如他們取得陰性結果，也可享有與獲得疫苗護照者相同的權利。

責任編輯：鄭錦玲