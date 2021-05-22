【瑞士盈豐】亞洲高收益美元債﹕防範個別信用的特質風險

▲ 瑞士盈豐銀行第一副總裁孔繁礁預期，信用息差隨著利率上揚收窄，債券價格走好。

年初以來，全球經濟在疫情影響下逐漸復蘇，通貨再膨脹是2021年投資市場的主題。美國4月份CPI從2.6%跳到4.2%，高於美聯儲2%的目標，市場恐慌美聯儲提前縮減債券購買計畫並考慮加息。我們同時預期信用息差隨著利率上揚收窄，債券價格走好。

看好能源，商品類信用債

從投資的角度來看，越來越多投資人對境外資產配置的需求看好高收益以及大宗商品美元債券。高收益債券對利率的影響相對較小。信用基本面以及債券的選擇至關重要。今年一月份內房華夏幸福債券違約, 讓投資者蒙受了很大的損失。不良資產管理公司華融資管因延遲公佈2020年全年業績，對市場造成了極大的恐慌。華融美元債券價格大幅下滑。華融宣佈與國企銀行達成協議將繼續為公司提供資金支援直到8月份的債券償還。華融資管財務重組的複雜性也讓市場眾說紛紜。我們相信公司不能在保全境內債權人的前提下，僅讓境外債權人在維好協定的結構下受到損失。政府和公司仍在協商重組方案。華融的特質風險也影響到其他境外美元債券。 我們認為調整後的債券收益率更加具有吸引力，可擇時配置基本面好的企業債。經濟活動的復蘇也帶來了大宗商品需求的上升，大宗商品價格上漲。我們看好能源，商品類信用債。

印度國家主權有潛在降級風險

最近印度的新冠疫情加速惡化，印度國家主權有潛在的降級風險，筆者建議投資者關注受惠于政府增加基礎設施預算的企業。

聲明：作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券。

撰文 : 孔繁礁 瑞士盈豐銀行第一副總裁