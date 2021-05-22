【美股收市】製造業PMI新高 道指升123點 比特幣挫1成 納指倒跌

環球採購經理指數（PMI）初值數字普遍造好，美國5月製造業PMI升至61.5，創新高，並高於預期的60.2，而服務業PMI則升至70.1，同創新高，高於預期的64.4。受數據刺激，道指周五向好，惟加密貨幣再遭拋售，納指反覆倒跌。

道指早段曾漲逾300點，收市升123點，報34207點。標指回吐3點，收報4155點。納指倒跌64點或0.48%，報13470點。

歐洲經濟復甦強勁，歐元區5月製造業及服務業PMI均高於預期，歐股反覆造好，汽車股抽高1%；泛歐指數Stoxx 600收市彈0.6%，報444點。

加密貨幣近期價格大上大落，美國擬收緊對其監管，要求任何價值1萬美元或以上規模的加密貨幣轉帳，要向稅務部門滙報，中國亦強化監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。消息拖累比特幣急挫，一度跌穿37,000美元水平，跌逾11%。

英偉達NVIDIA（美：NVDA）宣布一拆四的股份拆細計劃，以降低投資者及僱員的持股門檻。英偉達股價收市漲2.6%。波音公司計劃2022年秋天前，把737 MAX的每月產量提升至最多42架，股價攀升3.2%，為升幅最大道指成份股。

另一方面，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，美國將繼續把華為列在貿易黑名單上，但不會對短視頻平台TikTok採取即時行動。

數據顯示，盤源緊張造成的高樓價，降低了購房者的負擔能力，並抑制了銷售。美國二手房銷量連續三個月下降，4月份較3月減少2.7%，折合年率585萬套，為10個月來最低水平，遜預期的607萬間；樓價中位數按年增19.1%，至34.16萬美元，升幅及價格均刷新紀錄。

隨著美國整體經濟復甦，費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)認為，美國勞工市場已經明顯增強，聯儲局展開討論縮減買債規模的時機宜早不宜遲。哈克今年不是聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員。

責任編輯：柯志宏