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【恒指季檢】比亞迪碧服信義光能染藍 恒指成分股數目增至58隻

股樓投資 00:22 2021/05/22

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恒指本輪季檢結果周五揭盅。恒生指數成分股將加入兩隻新能源概念股信義光能（00968）及比亞迪（01211），以及物管股碧桂園服務（06098）。3股加入後成份股數目將由55隻增加至58隻，所有變動將於６月７日起生效。被視為染藍大熱的京東集團(09618)，再度名落孫山。

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至於國企指數，比亞迪及恒大物業（06666）獲納入國企指數成分股，同時剔除粵海投資（00270）、聯通（00762）及中國鐵塔（00788）。成分股數目由現時51隻重置至50隻。恒生綜合指數則加入醫渡科技(02158)、微創心通(02160)、汽車之家 (02518)及諾輝健康(06066)。汽車之家亦連同嗶哩嗶哩(09626)雙雙打入恒生科技指數，中興通訊(00763)、鴻騰(06088)和祖龍娛樂(09990)俱被剔出科指。

今次是恒指改革計劃3月公布後的首次季檢，在３月份公布的改革計劃中，恒指公司目標在2022年年中將成分股數目增至80隻，最終數目為100隻；所有成分股權重上限亦劃一為8％。

【大行點睇】申洲海外廠房逐步復工 麥格理料銷售均價將有增長 予「跑贏大市」評級  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

信義光能（00968） 碧桂園服務（06098） 比亞迪股份（01211） 港股

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