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【恒指新貴】信義光能染藍　信義系「玻璃王國」有幾勁？ 李賢義子為張高麗女婿

股市 12:08 2021/05/22

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信義光能染藍　信義系的「玻璃王國」有幾勁？ 李賢義兒子為張高麗女婿

恒指季檢結果出爐，信義光能 （00968） 獲納入恒指成份股，令市場意外。信義光能於2013年由信義玻璃 （00868） 分拆獨立上市，為信義系市值最大的公司，達1161億元，稍微超越信義玻璃市值。信義光能為光伏玻璃巨頭，而信義系創辦人李賢義及其家族在政經界影響力更是雄厚，亦為國務院前副總理張高麗的親家。

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信義光能是做什麼？

信義光能為全球最大太陽能光伏玻璃製造商，主要從事太陽能光伏玻璃的研發、製造、銷售和售後服務。光伏玻璃是光伏組件的上游原料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率，光伏玻璃性能特別，技術認證複雜，周期較長且成本不低，行業壁壘很相對高。

信義光能去年交出亮麗成績表，去年純利升88.7%至45.6億元， 主要受惠去年下半年太陽能玻璃價格及銷量迅速回升，以及財務成本下降，帶動集團的綜合純利錄得歷史新高。期內，收入則按年升35.4%至123億元。

信義光能多賺近9成、派息增至17仙，看【下一頁】

不過，信義光能近期股價表現遜色，過去一個月累跌約5%，年初至今累跌逾34%。但若以近一年計，公司股價則升了1.3倍。

據信義光能2020年年報顯示，信義集團（玻璃）有限公司持有約2成信義光能股份，家族成員董清波、李聖典、李清懷等於一致行動人士的權益也持有約2成信義光能股份。

信義系的「玻璃王國」龐大，旗下多家公司均為上市公司，包括信義玻璃 （00868） 、信義儲電 （08328） 及信義能源 （03868） ，分別於2005年、2016年及2019年在港上市，市值為1146億、31億元及264億元。

李賢義兒子為前國務院副總理女婿

信義系由李賢義家族掌控。值得留意是，其家族與中央關係密切，政治影響力不容小覷。李賢義大兒子李聖潑太太張曉燕是國務院前副總理張高麗的養女，而張高麗是上一屆中共中央政治局常委，為國家權力核心。

同時，李聖潑為深圳市政協常委，次子李聖根是福建省政協委員。至於李賢義則為全國政協委員及福建省政協常委。

商界方面，李賢義為深圳同心俱樂部常務副主席。同心俱樂部成立於2012年，由在深投資的20多位全國政協委員和全國人大代表共同倡議發起，其會員包含騰訊 （00700） 主席馬化騰、順豐（深：002352）王衛及比亞迪 （01211） 王傳福等多個企業家。因此，該被外界認為是國內規模最大的「頂級富豪俱樂部」。

玻璃大王李賢義生於草根

信義系創辦人李賢義為白手興家。據指，1952年，李賢義出生於福建泉州的貧困家庭，為減輕家庭負擔，15歲便輟學走進社會。他從跑運輸做到經營泉州子英貨運車隊，及後到香港經營汽車零配件生意，並發展至汽車綜合服務公司。

為了捉緊改革開放的機遇，李賢義將公司由香港搬到深圳，加上當時內國內市場的汽車玻璃主要依靠進口，發展空間巨大，李賢義便開始了發展汽車玻璃業務，並於1988年創立了信義玻璃。

李賢義曾說：「對於我來說，從汽修汽配到生產汽車玻璃，完全是進入新的領域，這一路走來都是『摸著石頭過河』。」

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編輯：袁諾曦

港股 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 信義玻璃（00868） 張高麗 信義儲電（08328） 順豐控股（深：002352） 信義光能（00968）

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