【bitcoin概念股】火幣科技中期虧轉盈　虛擬資產交易平台SaaS業務毛利率高達96.7%

比特幣Bitcoin概念股、火幣科技 （01611） 公布，截至3月底止中期業績，按年轉賺5,410.6萬元，去年為虧損3,020.9萬元。期內，收入增加122.8%，至2.62億元。毛利率由18.5%大增至51.2%，因銷售及服務成本僅增加33%，遠低於收入增幅。

火幣科技能源相關及電動╱電子產品業務收入1.6億元，按年增加46.5%。技術解決方案業務收入3,860萬元，主要由於提供雲相關服務，管理層預期未來可以保持穩健增長。

值得留意是，SaaS業務由30萬元升至6,140萬元，主要由於虛擬資產價格上升並導致虛擬資產交易量增加，這業務毛利率高達96.7%。按業績解釋，SaaS服務是允許客戶在託管環境中，訪問及使用虛擬資產交易平台相關技術軟件，包括維護、支持、開發及實施軟件客製化，以便運營虛擬資產交易平台。

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編輯：區嘉俊