【新股IPO】聯影傳最快今年來港上市 集資78億元

引述彭博報道指，醫療影像及放射治療設備供應商聯影有意來港上市，且最快將於今年內實現，集資或高達10億美元。聯影其實早於去年底已聘請中信證券和中金為於上海科創板上市作準備，其時公司回應傳媒查詢時指已在科創板上市作準備，並已簽署上市指引協議，不過未有回應是否來港上市的查詢。

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成立於2011年的聯影醫療主要從事高端醫學影像診斷產品、放射治療產品及高端生命科學儀器的設計、研發、生產和銷售，並提供配套智能化、信息化解決方案。在2017年由中國人壽健康護理基金及國投創新領投的融資中，聯影籌集了近5000萬美元，令其估值達接近50億美元。

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自成立以來，聯影醫療共獲得來自道富資本、上海聯和投資、中國人壽大健康基金、國投創新、中金公司、中信證券、廣發信德、東方證券、中國國有資本風險投資基金、同創偉業、弘暉資本等數十家機構的投資。其中在2017年9月15日，聯影醫療宣佈完成33.33億元人民幣A輪融資，投後估值333.33億元人民幣，這是截至彼時中國醫療設備行業最大單筆私募融資。

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記者：張以正