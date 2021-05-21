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快手獲得 東京奧運會及北京冬奧會轉播權

股樓投資 23:28 2021/05/21

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視頻平台快手(01024)官方宣布，與中央廣播電視總台簽署授權合作協議，平台已獲得2020東京奧運會與北京2022年冬奧會視頻點播及短視頻權利，正式成為2020東京奧運會與北京2022年冬奧會持權轉播機構，將為用戶帶來奧運賽事視頻內容與多平台互動體驗。快手相關負責人表示，東京奧運會期間，快手也將發揮平台內容生態優勢，發起覆蓋整個賽事的多重活動玩法，實現全民奧運「雲互動」，打造觀賽新體驗。快手周五收報239.8元，上升5.7%。

【大行點睇】申洲海外廠房逐步復工 麥格理料銷售均價將有增長 予「跑贏大市」評級   詳情請看【下一頁

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早於今年2月，快手亦與世界桌球十年新媒體版權擁有方北京瑞蓋文化傳媒有限公司達成版權內容合作，未來快手可於其平台通過短視頻、直播等技術幫助桌球產業的融合發展。

另一方面，國家互聯網信息辦公室今日通報，快手及抖音、360瀏覽器、搜狗搜索、領英、智聯招聘、百度（09888）等105款應用程式違法違規收集使用個人信息情況。國家網信辦要求，針對檢測發現的問題，相關App運營者應當於本通報發布之日起15個工作日內完成整改。

【太古集團】太古股份主席回英國擔任集團CEO 由太古地產現任行政總裁接任   詳情請看【 下一頁

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撰文 : 李尚毅

快手—W（01024） 港股

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