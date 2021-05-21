【港交所388】歐冠昇下周一起上任港交所CEO 年薪近千萬 獲授價值近億元股份

港交所（00388）宣布，歐冠昇（Nicolas Aguzin）將由下周一（24日）起正式出任港交所行政總裁，任期為3年。同時歐冠昇將出任港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、聯交所主板及GEM上市委員會當然成員，以及上市政策小組成員。港交所全日跌0.9%，報453.6元，成交9.7億元。

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歐冠昇的基本年薪為1000萬元，高於前港交所行政總裁李小加的年薪931.5萬元。同時他將獲取酌情表現花紅及股份獎授，按港交所僱員股份獎勵計劃，他將獲得21.17萬股港交所股份。有關股份將會在授出日期後的第一年及第二年分兩次授予。以今日收市價計，相關股份價值達9605.25萬元。

另外，歐冠昇上任後，戴志堅將會由周日（23日）起退任港交所代理集團行政總裁及董事會當然成員，將繼續擔任港交所聯席總裁及首席營運總監。

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