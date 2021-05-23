【陽光旅途@iM網欄】托斯卡納古山城 閒適自在西恩納

昨晚和友人把酒談天，他帶來了一瓶意大利托斯卡納(Toscana)產區的紅酒，是我最喜愛的意大利產區之一，我們喝着又談到托斯卡納的一些旅遊經歷。記得在本欄之前亦介紹過托斯卡納的首府佛羅倫斯，但除了佛羅倫斯外，在托斯卡納大區中亦有很多較小型的山城小鎮，非常值得一遊。就如西恩納(Siena)，如果來到意大利而沒有去過的話，可說是一個遺憾！

西恩納在佛羅倫斯西南面的不遠處，從佛羅倫斯有巴士或火車可到達，但不建議坐火車，因為火車站離開市中心比較遠，當然自駕遊最好啦！但這次我只有一天的時間，所以選擇了跟當地團。由於西恩納不算很大，大慨四小時左右可以完成，所以大家在安排上可以多加另一個山城，又或多一個酒莊，剛好湊成一天行程。我們的旅遊巴只能到達城牆外，下車後就跟著當地的導遊往城內走去。從城牆走到市中心，大慨需要二十分鐘，由於當時是八月盛夏，感受著托斯卡納猛烈的陽光，可說是差點溶化！沿路一直往山上走去，是窄窄的街，腳下是石頭鋪的道路，越往上走越感覺又穿越到中世紀。終於我們走到最主要的景點，就是中心區域的田野廣場。在這個建築密密麻麻的山城對比下，更顯得田野廣場非常巨型，廣場呈貝殼形狀，周長333米，從市政廳為半圓的中心，9條放射狀線把整個廣場分為9份，代表當年的9人議會。每年分別在7、8月會有兩次最著名的賽馬節都會在這裡舉行，本來是特別想來看的，可惜行程有變，最終都無法參與。

▲ 市政廳可入內參觀

▲ 西恩納古城的小街道

▲ 快樂噴泉

▲ 廣場上有很多餐廳及紀念品店

▲ 西恩納主教座堂

▲ 遙望古城

▲ 隨處可見兄弟吃狼奶的雕像

▲ 田野廣場上的市政廳及曼吉亞塔樓

在廣場上最突出的建築物當然是市政廳及曼吉亞塔樓。市政廳建於1297年，感覺有點像佛羅倫斯的舊宮。曼吉亞塔樓是義大利第三高的塔樓，塔樓高102米，從西恩納的任何地方都可以看到。如果你精力充沛，可以爬上500級的高塔欣賞西恩納的全景。在廣場上你會發現一個被鐵欄圍住的，有很多漂亮大理石浮雕的水池，名為快樂噴泉，是古時的水泉！廣場上都是餐廳及紀念品商店，我喜歡坐在咖啡店上，喝杯凍飲，看着廣場上在曬日光浴的人兒，很喜歡這樣的閒適自在。

在廣場不遠處，還有一個非常吸引人的建築，就是建於13世紀的西恩納主教座堂。它是座雄偉巨大的哥德式建築，外觀可見突出的圓頂和鐘樓，感覺好像是佛羅倫斯聖母百花大教堂的縮影，而且內部採用白色和黑色大理石裝飾，並有很多華麗的雕刻及壁畫，比聖母百花教堂更勝一籌！

參觀西恩納主教座堂的門票可同時參觀大教堂、洗禮堂、地穴和歌劇博物館。另外，在西恩納很多建築物的牆上有種類不一的鐵環，這些都是從前人民栓馬的鐵環。而且在城內很多地方跟羅馬一樣可以都看見兩個在喝母狼奶的嬰兒的雕像，據說創建羅馬帝國的，是由狼養大的一對兄弟Romulus和Remus，而創立這座城市的人就是Remus的孫子，因此都有這個雕像的原因。

西恩納也和很多這類的意大利古城一樣，保存得相當好！但這裡最吸引我的是一樣很獨特的感覺，既是閒適，又是濃厚的文藝氣息！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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