【大行點睇】股價調整料已反映競爭影響 滙豐維持萬國數據「買入」評級

滙豐發表報告指，萬國數據（09698）近期股價調整，已反映市場對行業潛在價格戰的因素。該行引述管理層指，只有江蘇地區競爭較大，公司數據中心主要位於一綫城市的優質地段，現有客戶潛在需求大，受競爭影響不大。公司首季業績亦反映公司基本面穩健，對萬國數據維持正面看法，預期可受惠IDC市場的長期增長。

延伸閱讀：【大行報告】華泰證券首予思摩爾「買入」評級 料現價可再升五成 股價連升第5日 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

滙豐將公司2021年調整後EBITDA較原來預期下調2%，同時把2023年至2030年EBITDA複合年均增長率預測由12%降至11%，但維持「買入」評級。

萬國數據早前公布首季業績，收入按年升37.5%至17.06億元人民幣，虧損擴大至3.01億元人民幣，較上年周期虧損1.05億元人民幣增加。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機