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【大行點睇】股價調整料已反映競爭影響 滙豐維持萬國數據「買入」評級

股樓投資 20:44 2021/05/21

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滙豐發表報告指，萬國數據（09698）近期股價調整，已反映市場對行業潛在價格戰的因素。該行引述管理層指，只有江蘇地區競爭較大，公司數據中心主要位於一綫城市的優質地段，現有客戶潛在需求大，受競爭影響不大。公司首季業績亦反映公司基本面穩健，對萬國數據維持正面看法，預期可受惠IDC市場的長期增長。

延伸閱讀：【大行報告】華泰證券首予思摩爾「買入」評級 料現價可再升五成 股價連升第5日 見【下一頁

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滙豐將公司2021年調整後EBITDA較原來預期下調2%，同時把2023年至2030年EBITDA複合年均增長率預測由12%降至11%，但維持「買入」評級。

萬國數據早前公布首季業績，收入按年升37.5%至17.06億元人民幣，虧損擴大至3.01億元人民幣，較上年周期虧損1.05億元人民幣增加。

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港股 EBITDA 買入 萬國數據－SW（09698） 大行報告

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