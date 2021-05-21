【舖王旗下】松齡護老斥2.3億租用禮頓道4層物業10年　擬發展奢華長者護理服務

▲ 松齡護老斥2.3億租用禮頓道4層樓面10年 擬發展奢華長者護理服務（資料圖片）

已故「舖王」鄧成波旗下的松齡護老集團 （01989） ，斥資超過2.3億元租用銅鑼灣禮頓道1號4層樓面、共3.54萬平方呎樓面10年，擬發展並提供高端奢華的長者住宿護理服務。松齡護老集團今日收報1.18元，跌1.7%。

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松齡護老集團宣布，與Lyton Investment Limited簽訂租約，租用對方位於銅鑼灣禮頓道1號的地面大堂、1樓、2樓及3樓前排（或南面）部份，租約期合共10年。

▲ 銅鑼灣禮頓道1號實境。（Google地圖）

10年期租約由4年固定期限及2個續租期組成，分別是2021年8月至2025年8月的固定期限、2025年8月至2028年8月，以及2028年8月至2031年8月。

集團：符合集團擴張策略

3個租約期的月租分別為170萬元、204萬元，以及244.8萬元，首6個月為免租期，並需支付約705萬元的保證金。每個續租期的租金加幅同樣是20%，總計10年應繳租金總值近2.33億元，將由集團內部資源支付。

集團表示，租用以上物業可以設立及營運一個嶄新的先進社區，提供達到甲一級標準的高端奢華住宿護理服務，而且該社區位於港島黃金地段，距香港五間頂尖的私家醫院及公立醫院僅10分鐘車程。新設施將聘用專業保健人員，運用各種老年醫學及先進技術。

集團指，先進護老概念與集團擴張策略一致，預計可以為品牌及招攬及挽留院友方面帶來正面影響。

鄧成波及兒子鄧耀昇2020年以7.7億元，收購松齡護老集團4.69億股股份，佔已發行股本52%。

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