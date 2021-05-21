【太古集團】太古股份主席回英國擔任集團CEO 由太古地產現任行政總裁接任

太古股份 （00019） 及太古地產 （01972） 公布董事局人事變動，太古股份及太古地產主席施銘倫將回到英國太古集團有限公司（太古集團的控股公司）擔任行政總裁，因此不再擔任太古股份及太古地產主席一職，但留任太古公司、太古地產及國泰航空 （00293） 董事。

至於太古地產董事及現任行政總裁白德利將出任太古公司及國泰航空董事，並接替施銘倫成為太古公司及太古地產主席，白德利將不再擔任太古地產行政總裁。

根據公司公告，以上變動將於今年8月24日生效。

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