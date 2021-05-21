週末二手屋苑預約睇樓量連升兩週　連續13周維持500組以上活躍水平　美聯：買家入市態度積極

據美聯物業分行統計，周末（22日至23日） 15個指標屋苑預約睇樓量暫錄得約537組，較上周末約529組升約1.5%，連升兩周之餘，已連續13個星期維持500組以上的活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情再度緩和，本港失業率輕微回落，市場憧憬香港「疫後復甦」，經濟從谷底回升，吸引購買力加快流入樓市。他指出，新盤持續熱賣，向隅客立即回流二手，交投持續活躍，樓市氣氛暢旺，吸引更多準買家出動，希望在樓價未大升前物色到心水樓盤，令本周預約睇樓量再升。料在樂觀氣氛之下，買家入市態度更見積極，一二手交投將繼續暢旺。

港島區方面，預約睇樓量微升1.5%。本周末黃竹坑站晉環進行第四輪銷售，購買力繼續釋放，故帶動本周末港島區內4個指標屋苑的預約睇樓量按周輕微上升約1.5%至約134組水平。太古城區內業主叫價合理，故準買家入市意欲不俗，屋苑本月交投靠穩，屋苑周末預約睇樓量亦靠穩，與上周末相若。康怡花園預約睇樓量按周錄得約半成升幅，預期交投量保持暢旺。

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九龍區周末預約睇樓量升幅最大，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約143組，按周升約2.1%。美聯曾偉堯表示，多個全新盤列隊登場，入市氣氛繼續升溫，不少客戶睇好後市，紛紛預約二手屋苑睇樓，麗港城本周末預約睇樓量暫錄約19組，按周升約5.6%。

新界區4個指標屋苑預約睇樓量同樣靠穩微升，按周升約1.2%。美聯黃錦瀚表示，大圍站上蓋新盤料快將推出新一期單位，區內成交氣氛升溫，市場預料入票情況踴躍，部分準買家欲等待公項目詳情後，再作下一步入市部署，沙田第一城本周末約有55組客預約睇樓，按周減少約3.5%。

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