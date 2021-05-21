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【另類投資】黃金自3月低位反彈12%　分析師指金價仍「相對便宜」

股樓投資 20:46 2021/05/21

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金價自今年3月開始觸底反彈，截至本周五（21日）已經累計回升12%，最新報1,885美元。TD Securities分析師Richard Kelly認為，金價很快將會突破1900美元，即便如此，他認為黃金仍然是「相對便宜」的投資機會，指金價仍有不少潛在升幅。

黃金在去年年底達到歷史高位的2063美元，但由於市場擔憂通脹或令聯儲局提前收緊貨幣政策，黃金作為傳統的抗通脹工具，遭到投資者拋售。另外由於黃金多數以美元定價，因此美元下跌亦不利好黃金走勢。

【美股分析】憂通脹殺到又唔知點算？ 薦4隻美股ETF抗通脹【下一頁

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從資金流走勢來看，本月第二周內，流入黃金基金的資金流是近4個月以來最強。早前美國長債孽息率急劇走高，受投資者拋售影響，全球黃金ETF第一季度共減持了177.9噸，規模高達95億美元，拖累現貨金價3月曾兩度跌破1,700美元。本周三（19日）聯儲局議息會議後，金價已經反彈至1,870美元附近，觸及逾4個月高位。

本周加密貨幣市場集體大跌，引發無數投資者爆倉，摩根大通量化分析師Nick Panigirtzoglou發表報告表示，早在比特幣暴跌之前，部分投資者已經平倉離場，他還暗示過去兩個季度內，機構投資者將資金逐步從比特幣轉移至了黃金。

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编辑：李勝男

黃金 ETF 基金 另類投資 美國聯儲局 比特幣

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