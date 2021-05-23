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【美股分析】新舊客需求強勁 瑞銀料蘋果潛在升幅逾兩成

股樓投資 12:30 2021/05/23

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瑞銀分析師 David Vogt早前發布研究報告，指英、美、中、德和日本近7000多名智慧手機用戶中，近22%指有意在未來12個月中有意願買入iPhone，比例是近5年來最高。報告又指，iPhone 的客戶保留率（Retention Rate）高達86%，比例亦是7年來最高。他認為反映用戶對5G的興趣有所改善，與蘋果早前估計的觀點同符，又指蘋果目前股價並未反映蘋果用戶的黏性。

【美股分析】瑞信指全球股市將現更深度調整 回調將現絕佳低吸機會

Vogt 補充，每個地區都有愈來愈多用戶希望買入iPhone，唯獨中國購買意願持平。他估計截至今年第三季的全年iPhone銷售量將達2.25億部，明年為2.20億部，符合預期。他又指，iPhone的強勁需求將對其他蘋果產品和服務產生溢出效應，如調查提及約37%受訪者表示未來12個月可能會購買一款智慧手表，當中八成受訪者表示有留意Apple Watch。

瑞銀維持其買進評級以及 155 美元的目標價，當中141美元反映蘋果的核心業務，另外14美元則是計算蘋果汽車的估值。蘋果周五上漲 2.10%，收 127.31 美元，潛在升幅近兩成。

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撰文 : 林展鋒

汽車 潛在升幅 瑞銀 產品 買入 目標價 Apple Watch 銷售 美股 Apple

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