【Bitcoin】諾獎得主克魯明批加密貨幣如龐氏騙局 但未必短期崩潰

▲ 諾獎得主克魯明稱，加密貨幣誕生12年來，沒有在正常經濟活動中發揮任何作用。

加密貨幣價格近期大幅波動，比特幣（Bitcoin）周三一度跌穿3萬美元，最新在4萬美元水平上落。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）在《紐約時報》撰寫專欄文章稱，加密貨幣誕生12年來在正常經濟活動中沒有發揮任何作用，唯一被用作支付方式是在非法活動中，例如洗黑錢及向黑客支付贖金。

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克魯明表示，過往曾經參加很多加密貨幣或區塊鏈會議，但至今仍未得到這項技術解決什麼問題的答案。但為何人們依然願意投入大量金錢？答案很明顯是加密貨幣的價格持續上漲，早期投資者獲得豐厚的回報，他們的成功持續吸引新的投資者加入。

聽起來這像投機泡沫，或龐氏騙局，而實際上投機泡沫天然是龐氏騙局。有人可能疑問龐氏騙局真的可以持續這麼長時間嗎？事實上可以。馬多夫（Bernie Madoff）的龐氏騙局持續了近20年，若非金融危機爆發，可能會持續更長時間。

克魯明續指，長期運行的龐氏騙局要求敘事，而加密貨幣正擅長敘事。不過，他認為加密貨幣未必會在短期內崩潰。對加密貨幣持懷疑態度的人，也會質疑黃金作為高價值資產的持久性。黃金實際上面臨和比特幣相同的問題，人們傾向認為其是金錢，但黃金缺乏任何有用的貨幣屬性，並不可以用於交易，其購買力亦極度不穩定。

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編輯：陳健婷