【公關大娜移@iM網欄】Bitcoin與鬱金香之浮想 投資無捷徑 眾人皆醉我獨醒

一言興邦一言喪邦，虛擬貨幣的價格走勢與口水戰互為交纏，馬斯克一句話足以將幣價舞上雲端。內地一聲令下不準金融機構涉足虛擬貨幣業務，即打沉比特幣價插逾一成，引發幣圈喋喋不休的爭罵。一派直斥虛擬貨幣為「邪教、偽資產」，並預言「即將死亡」；另一派是以連登契媽及馬斯克為馬首是瞻的忠粉，則看好升至50萬美元的天價。

美夢會否成真？仍將拭目以待。

1634年的荷蘭曾掀起鬱金香瘋潮，一株名為「永遠的奧古斯都」的鬱金香叫價高達6700荷蘭盾，足以買下阿姆斯特丹運河邊的一幢豪宅，當時荷蘭人均年收入僅只150盾。這灘泡沫歷時三年，至1637年初爆破，鬱金香價格崩盤，搞到政府要出手禁絕這類投機交易。

商品與人一樣，一旦失去被市場需要和追逐的光環，一如美艷不可方物的妃嬪遭天子厭棄，隨即打入冷宮，價值跌至冰點。投資世界本來就是跟紅頂白、弱肉強食，大戶茹毛飲血，那裡有獵物往那裡聚集，噬完食光便作鳥獸散。

幾年前韓國人忽然大愛台灣淡水街頭的古早味蛋糕，火速移植家鄉，數月之間南韓街頭爆出數十個品牌、近四百間古早味蛋糕連鎖店。人怕出名豬怕肥，蛋糕店一夜竄紅，知名的「卡斯特拉」蛋糕被「飲食X檔案」的電視節目揭穿用料粗劣、言不符實，報導一出街，洶湧的負評一下吹散了原本門庭若市的蛋糕舖，拖冧整個行業。事件亦曝露了韓國很多欠實力的創業者，無法依遁正統途徑融資，要投奔高利貸借款開業，若不幸泡沫爆破，惹上一生還不完的巨債，是韓劇常見的催淚劇情，也如實反映了當地的民情。

鬱金香狂熱之所以荒謬，皆因物品易腐爛、欠實用性、叫價又大幅偏離合理水平。虛擬貨幣飛漲，也屬一小攝人舞高弄低的玩意，幣價急升就像街市裡大聲吆喝「有好嘢！埋來睇、埋來揀」，乃引君入甕的誘餌。

股海何嘗不是，一窩蜂炒作海市蜃樓式的新科技概念，ABC輪融資中獲得超級名人的祝福加持，又大灑金錢力谷宣傳，製造出虛幻的知名度和人氣，一場圈錢的華爾茲正式展開。

這些心照不宣的玩局都是「皇帝的新衣」式的眾人皆醉，人人懷揣一個橫財夢，指望有一日搭上一趟順風車，成功圓夢一朝脫貧。

▲ 諾貝爾獎得主克魯格曼（Paul Krugman）直指比特幣是個「龐氏騙局」

▲ 學者喜歡將虛擬貨幣與鬱金香泡沫相提並論

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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