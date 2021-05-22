【玄人‧峰語@iM網欄】風水建基於自然 山管人丁水管財的真義

在風水學上，大家一定聽過「山管人丁水管財」， 但當中有多少人想過背後的意義? 如果單是背山面海，就是好風水，那根本不用研究風水了。 我講風水，從不會賣弄深奧，故弄玄虛，原因是風水的學理， 大結構是建基於自然之上， 後來再加入不同的學說去豐富了風水理論。而山管人丁水管財， 本身是一個相當簡單的道理。

中國古時以農立國，人民耕種為主要的經濟活動。 要有豐富的農作物收成，除了要靠有田有地外， 也要靠人丁去開墾土地。如以先天地理環境去分析， 靠山的氣候較好，土壤肥沃，而且靠山也可以開墾出更多的梯田， 因此地理位置愈是靠山，愈有種田的機會， 那就需要更多的人丁去幫手，農民自然會多生養， 所以為何風水學上會出現「山管人丁」的學理。

至於「水管財」，主要是來自幾個誘因。首先， 古時農業為主要經濟動力，有田就需要有水去灌溉才有收成， 而收成可以拿去賣錢，這時財源之一。再者， 古時陸上交通並不發達，水路運輸時重要的渠道， 因此有水流到的地方，可大大提升貿易及運輸量，促進經濟活動， 令人民可以賺取金錢，所以這就是「水管財」的另一解讀。

由此可見，山與水在風水學上為主要框架及基礎， 是建基於實用性上，而非單單虛無的學理。當然， 後來風水學經過長時間的發展，將山和水的定義更加廣闊， 尤其是對水的解釋豐富。現代的風水學將馬路、鐵路也視之為「 假水」，其實當明白了古時對水的作用，就明白為何今日馬路、 鐵路也可視為為水， 原因是水為財的定義是其功能上所帶來的經濟效益， 而非真的是因為水本身的特質。

我們不時說風水上即使要見水，也希望是乾淨，慢流， 背後原因是乾淨的水才可以飲用、灌溉， 慢流的水才可以令運輸的船隻可以停泊，才可帶來經濟活動。故此， 對於今時今日風水學上的 「假水」，我們也會此要求。舉例而言，如果我們屋外對著馬路， 如果流量太急、太嘈，就會構成聲煞，對身體帶來負面影響， 這也是我們風水學上稱之為「煞水」。又例如如果我們是營商的， 為何要將店舖設在巴士站或地鐵站口附近呢？ 就是因為這些站口有截停人流的功能，當人流集中了， 自然就成為商舖的賺錢機遇了， 這與古時追求水流慢流又異曲同功之妙。當然， 商舖的位置也不能太貼站口，附近就可以了， 因為站口的流動性太大，人人趕著下車， 有時未必留意到商舖的存在，即使有人留意， 也怕堵塞後面人流已不敢停下來， 此情況有如古時耕種的地方及碼頭設立的位置， 不會在急流水口旁邊一樣。

從上述的分析，不難理解為何風水學上會有山管人丁水管才的原理， 是具實用性、應用性，而非口號式的突條。