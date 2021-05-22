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【玄人‧峰語@iM網欄】風水建基於自然 山管人丁水管財的真義

名人薈萃 10:01 2021/05/22

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在風水學上，大家一定聽過「山管人丁水管財」，但當中有多少人想過背後的意義? 如果單是背山面海，就是好風水，那根本不用研究風水了。我講風水，從不會賣弄深奧，故弄玄虛，原因是風水的學理，大結構是建基於自然之上，後來再加入不同的學說去豐富了風水理論。而山管人丁水管財，本身是一個相當簡單的道理。

中國古時以農立國，人民耕種為主要的經濟活動。要有豐富的農作物收成，除了要靠有田有地外，也要靠人丁去開墾土地。如以先天地理環境去分析，靠山的氣候較好，土壤肥沃，而且靠山也可以開墾出更多的梯田，因此地理位置愈是靠山，愈有種田的機會，那就需要更多的人丁去幫手，農民自然會多生養，所以為何風水學上會出現「山管人丁」的學理。

 

至於「水管財」，主要是來自幾個誘因。首先，古時農業為主要經濟動力，有田就需要有水去灌溉才有收成，而收成可以拿去賣錢，這時財源之一。再者，古時陸上交通並不發達，水路運輸時重要的渠道，因此有水流到的地方，可大大提升貿易及運輸量，促進經濟活動，令人民可以賺取金錢，所以這就是「水管財」的另一解讀。

 

由此可見，山與水在風水學上為主要框架及基礎，是建基於實用性上，而非單單虛無的學理。當然，後來風水學經過長時間的發展，將山和水的定義更加廣闊，尤其是對水的解釋豐富。現代的風水學將馬路、鐵路也視之為「假水」，其實當明白了古時對水的作用，就明白為何今日馬路、鐵路也可視為為水，原因是水為財的定義是其功能上所帶來的經濟效益，而非真的是因為水本身的特質。

 

我們不時說風水上即使要見水，也希望是乾淨，慢流，背後原因是乾淨的水才可以飲用、灌溉，慢流的水才可以令運輸的船隻可以停泊，才可帶來經濟活動。故此，對於今時今日風水學上的 「假水」，我們也會此要求。舉例而言，如果我們屋外對著馬路，如果流量太急、太嘈，就會構成聲煞，對身體帶來負面影響，這也是我們風水學上稱之為「煞水」。又例如如果我們是營商的，為何要將店舖設在巴士站或地鐵站口附近呢？就是因為這些站口有截停人流的功能，當人流集中了，自然就成為商舖的賺錢機遇了，這與古時追求水流慢流又異曲同功之妙。當然，商舖的位置也不能太貼站口，附近就可以了，因為站口的流動性太大，人人趕著下車，有時未必留意到商舖的存在，即使有人留意，也怕堵塞後面人流已不敢停下來，此情況有如古時耕種的地方及碼頭設立的位置，不會在急流水口旁邊一樣。

從上述的分析，不難理解為何風水學上會有山管人丁水管才的原理，是具實用性、應用性，而非口號式的突條。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

 

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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