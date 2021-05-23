【英倫的天空@iM網欄】英國 Chelmsford 綠化都市 配套生活完善

如果你鍾情較寧靜的城市，但不想選擇太多華人聚居的地方， 想享受及融入英國人的生活品味，不妨去比較冷門的Chelmsf ord， 感受一下這個可能係你考慮的落腳點之一的綠化城市！

Chelmsford 位於在英國的東部Essex 的城市；倫敦的東北面，氣候相宜，人口都有約12萬人， 是超過九成人口都以白人為主的社會。每天有約14000 人由Chelmsford 往返倫敦工作。

我一向鍾情倫敦一小時生活圈的概念，Chelmsford 雖然距離倫敦中心有約50公里；但其實坐火車落Liverpoo l Street Station 只需半小時。自己駛車亦只是約一個半小時車程。

Chelmsford 的城市規劃相當好；綠化比率高，市內很多優美的公園河畔， 休閒活動包括劇院、哥爾夫球會, 室內游泳池甚至溜冰場一應俱全全。購物中心設施包括High Chelmer， Bond Street 及Meadows 設計非常完善，三個購物點都集中在步行範圍內， 你想到的品牌也都找到，包括英國名百貨公司John Lewis 的 Essex 分店也設在Chelmsford, 居民的所有生活所需都可在區內獲得滿足。

此外， Chelmsford 擁有優良的學校網絡；區內除了不錯的中小學外，有兩間著名的Gr ammar School, 分別係以男生為主既 King Edward VI Grammar School, 及女校Chelmsford County High School for Girls, 而私校 New Hall School 亦是享譽盛名，故吸引了一眾中產家庭為仔女遷家進駐。 此外；Angelia Ruskin University 的分校也設在此；多年輕人聚集的地方也令城市加添多些活力， 大家也可以明白；區內的租務市場為何得到支持。 「大衛叔叔，Chelmsford 比較冷門的；樓市會唔會平呢？」

大家關心的樓價，Chelmsford 現時不算貴，排屋约在30 至40 萬鎊左右，半獨立屋約50萬鎊，獨立屋約60至70 萬鎊也可找到，而租務來說；兩房分層或排屋單位1500鎊已經有 不錯的選擇，而每月2000 鎊可以租到唔錯的三至四房屋仔。

我早前同朋友到了Chelmsford, 遇到一位來了兩年的港人咖啡師，在商場擁有pop up coffee 流動店，咖啡師在香港日飲十杯咖啡，來英國決定將興趣變做生意， 喝過杯富人情味的香濃咖啡， 我問他過去一年的疫情對他生意有冇影響。 原來他反而因禍得福，因為很多室內食店需要停業，但他的pop up store 屬於戶外可以做獨市生意繼續營業， 還在困難時刻慢慢建立了堅實的客戶羣，見咖啡師的熟客絡繹不絕, 不停過來同佢打招呼，真心為他高興。