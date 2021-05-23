【英倫的天空@iM網欄】英國 Chelmsford 綠化都市 配套生活完善

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【都市診療室】「免疫評分」決定化療需要
如果你鍾情較寧靜的城市，但不想選擇太多華人聚居的地方，
Chelmsford 位於在英國的東部Essex 的城市；倫敦的東北面，氣候相宜，人口都有約12萬人，
我一向鍾情倫敦一小時生活圈的概念，Chelmsford 雖然距離倫敦中心有約50公里；但其實坐火車落Liverpoo
Chelmsford 的城市規劃相當好；綠化比率高，市內很多優美的公園河畔，
此外， Chelmsford 擁有優良的學校網絡；區內除了不錯的中小學外，有兩間著名的Gr
「大衛叔叔，Chelmsford 比較冷門的；樓市會唔會平呢？」
大家關心的樓價，Chelmsford 現時不算貴，排屋约在30 至40 萬鎊左右，半獨立屋約50萬鎊，獨立屋約60至70 萬鎊也可找到，而租務來說；兩房分層或排屋單位1500鎊已經有
我早前同朋友到了Chelmsford, 遇到一位來了兩年的港人咖啡師，在商場擁有pop up coffee 流動店，咖啡師在香港日飲十杯咖啡，來英國決定將興趣變做生意，
另外遇見一對港人情侶剛從 Manchester 下來，更喜歡Chelmsford 英式及綠色大自然生活，決定定居在此。來英國的香港人，
作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。
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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）
欄名 : 英倫的天空