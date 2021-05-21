【樓市現象】業主心雄反價　上車客怕遲買更貴　追價27萬買華懋半新盤

樓市續旺，部分業主開始心雄，甚至反價。值得留意的是，不少買家竟然肯追價入市，皆因擔心遲買更貴！中原地產黃志輝說，荃灣全．城滙1座高層B室，實用面積519平方呎，兩房間隔，原本叫價1,038萬元，業主見有客洽購，即反價至1,080萬元，幾經討價還價後，終以1,065萬元成交，實用呎價20,520元。

【大行報告】大摩料失業率已見頂 維持今年樓價升3%預測 首選三大發展商【下一頁】

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代理續說，買家為區內上車客，鍾情屋苑鄰近西鐵站及多個大型商場，非常方便，加上由於屋苑放盤不多，而且預計樓市繼續向升，故追價27萬元入市。​​​​​​

資料顯示，原業主於2017年9月以734.4萬元一手買入單位，現帳面獲利330.6萬元，物業期內升值約45%。

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