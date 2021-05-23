【山地悠遊人生@iM網欄】開了一家旅舍 每個背包客的夢想 （上）

▲ 又年輕又有行動力的好搭檔Nina 和Luke

擁有一間旅館或客棧(Hostel) 是很多背包客的夢想，我也曾經想開一家小小的旅館。在Valparaíso呆了28天，主要是因為碰到一對年輕的斯洛文尼亞Slovenia情侶，26歲的Nina 和 24歲的 Luke， 他們開了一家旅舍， 旅館開在山上，地方很大，風景優美。每天的日落及夜景都是那麼壯觀！

▲ 二三樓房間的美景

他倆刻苦耐勞，殷勤好客，整天滿臉笑容，讓人不禁覺得世界一切都是那麼美好。一進旅館大門就是招待室，旁邊有一間放了5張床的多人間，當時我就住進了這個的五人間，每個床位每晚$9美金，房間又大又舒服，陽光充足，可以隨意用他們的大廚房煮食，一樓有個進餐的地方和休息室。二樓和三樓有6間房間，大部分能看到海景。還有5個地下車庫改建的房間，長租給留學生，每個房間月租$200-300美金。

▲ 教他倆人包餃子

▲ 草莓旺季，$1美元一公斤，於是他們就做草莓醬

▲ 一起喝酒聊天

▲ 慢慢成為無所不談的朋友，經常一起邊吃飯邊喝酒聊天

跟Nina 和 Luke慢慢熟絡起來，有時候一起包餃子， 一起做草莓醬，一起喝酒聊天。 漸漸地跟他們成為好朋友，問他們為什麼會在智利開旅館：原來他們之前在紐西蘭打工一年，學會了英文並存了約一萬美元，開始到南美旅遊，旅程才剛開始，到達智利的Valparaíso，Luke覺得他們還年輕應該創業, 所以在當地參加了一個自發團體, 專門教人投資和怎麼可以達到財務自由，在那個團體他認識了一些人， 也了解在智利只要花幾百美金搞個商業登記，就可以做生意，不需要任何資本，就可以拿到工作簽證。他們決定開旅館，但是因為他們資本不多，到處找不到適合的地點，偶然的情況下他們看到這個房子以15萬美元頂讓，價格很便宜，業主告訴他們，房子抵押給了銀行，但業主沒法還款，如果銀行收回物業，業主將一無所有，Nina 和Luke 說沒有足夠的資金，業主說沒關係，只要他倆分期付款，每個月幫業主償還1500美金，五年後業主贖回房子，他倆再一次付60,000美金，業主就會把物業轉到他們名下。他們覺得機會難逢，只需5年時間，就可以擁有這間大房子。就算旅館沒有生意，光是5個房間出租給學生，已經夠付$1500美金，所以他們做起事來分外起勁。他倆確實是好搭檔， 一年內學會了西班牙語。 他倆一直睡在雜物房，在地上鋪床墊。 兩人輪班工作，差不多24小時無休，為了多賺點錢還提供早餐，輕食和洗衣服服務。

一切看上去美好的東西,都不是真實的,現實太殘酷，下回分解｡

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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